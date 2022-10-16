На купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, наступление планировалось в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении трех американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Загрызово.