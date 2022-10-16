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52 минуты назад

Минобороны заявило о сорванной попытке наступления ВСУ на купянском направлении

Lenta.ru

На купянском направлении силами российской артиллерии была сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, наступление планировалось в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

Командир «Ахмата» заявил о ежедневных потерях ВСУ

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении трех американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Загрызово.

Ранее ведомство сообщало, что ВСУ трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении. Там подчеркнули, что все попытки Киева атаковать российские позиции оказались безуспешными.

Армия,Видео,Минобороны России,
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