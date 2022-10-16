Командир «Ахмата» рассказал о ежедневных потерях ВСУ

«Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 километров, то действительно, они получается даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона [теряет] до 500 человек, это однозначно», — отметил Алаудинов.