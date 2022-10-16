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48 минут назад

Командир «Ахмата» заявил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек

Lenta.ruиещё 1

Помощник главы Чеченской Республики и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта. Об этом он сообщил во время прямого эфира YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Командир «Ахмата» рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 километров, то действительно, они получается даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона [теряет] до 500 человек, это однозначно», — отметил Алаудинов.

Стало известно об угрозах расстрела украинским военным за попытки сдаться

Помощник главы Чеченской Республики добавил, что украинская сторона не забирает тела погибших военнослужащих с линии фронта, чтобы не фиксировать численность убитых.

«Как полагаю, если забирать трупы, то уже народ начнет понимать, в каком количестве каждый день [погибают военнослужащие ВСУ]. Они оставляют трупы на передовой и не отчитываются», — заявил командир спецподразделения.

Ранее стало известно, что российские военные из передового медицинского пункта под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному.

Армия,Апти Алаудинов,
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