В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
7 минут назад

Системы ПВО России побили мировой рекорд по дальности поражения целей

Майк Габриелян

Системы ПВО России, развернутые в Белгородской области, побили мировой рекорд по дальности поражения целей. Об этом сообщает журнал Military Watch.

Системы ПВО России побили мировой рекорд по дальности поражения целей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики отмечают, что в последнее время Киев использовал доставшиеся ему после развала СССР самолеты Су-27 и Су-24. Они наносили удары по российским целям и несли более высокую боевую нагрузку, чем беспилотники или более легкие истребители МиГ-29.

«Оба двигались на очень малых высотах, поднимаясь для запуска ракет и снова снижаясь в рамках схемы полета, называемой «прыжком». Однако эти самолеты были обстреляны российскими ракетами «земля-воздух», в частности системой С-300В4», - пишет издание.

По данным журнала, ракетная система «нейтрализовала оба самолета на предельной дальности 217 км». Тем самым был побит предыдущий рекорд: в марте комплекс С-400 сбил украинский Су-27 над Киевом на расстоянии 150 км.

Новый рекорд был достигнут, «несмотря на высокую маневренность Су-27 и характеристики, разработанные для того, чтобы позволить ему эффективно уклоняться от ракетных атак».

Ранее сообщалось, что украинский Су-25 был сбит в районе села Киселевка Николаевской области.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители