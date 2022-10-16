Системы ПВО России побили мировой рекорд по дальности поражения целей

Системы ПВО России, развернутые в Белгородской области, побили мировой рекорд по дальности поражения целей. Об этом сообщает журнал Military Watch.

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Аналитики отмечают, что в последнее время Киев использовал доставшиеся ему после развала СССР самолеты Су-27 и Су-24. Они наносили удары по российским целям и несли более высокую боевую нагрузку, чем беспилотники или более легкие истребители МиГ-29.

«Оба двигались на очень малых высотах, поднимаясь для запуска ракет и снова снижаясь в рамках схемы полета, называемой «прыжком». Однако эти самолеты были обстреляны российскими ракетами «земля-воздух», в частности системой С-300В4», - пишет издание.

По данным журнала, ракетная система «нейтрализовала оба самолета на предельной дальности 217 км». Тем самым был побит предыдущий рекорд: в марте комплекс С-400 сбил украинский Су-27 над Киевом на расстоянии 150 км.

Новый рекорд был достигнут, «несмотря на высокую маневренность Су-27 и характеристики, разработанные для того, чтобы позволить ему эффективно уклоняться от ракетных атак».