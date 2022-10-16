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20 минут назад

ВСУ обстреляли группы беженцев, покидающих Бахмут (Артемовск)

Илья Родин

Специалисты СК РФ зафиксируют информацию о новых преступлениях ВСУ в Донбассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

ВСУ обстреляли группы беженцев, покидающих Бахмут (Артемовск)
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СК, украинские военные обстреляли группы беженцев, покидающих Бахмут (Артемовск) и соседние населенные пункты. При ударе погибли три человека.

Во время работы в Бахмутском районе ДНР получил контузию корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага. Машина съемочной группы, пытаясь уйти от обстрела, налетела на противопехотную мину.

В результате обстрела Кировского района и населенного пункта Ясиноватая получили ранения мирные жители, отмечает ведомство. Кроме того, ВСУ обстреляли дошкольное учреждение.

Армия,Следственный комитет,
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