ВСУ обстреляли группы беженцев, покидающих Бахмут (Артемовск)

Специалисты СК РФ зафиксируют информацию о новых преступлениях ВСУ в Донбассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СК, украинские военные обстреляли группы беженцев, покидающих Бахмут (Артемовск) и соседние населенные пункты. При ударе погибли три человека.

Во время работы в Бахмутском районе ДНР получил контузию корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага. Машина съемочной группы, пытаясь уйти от обстрела, налетела на противопехотную мину.