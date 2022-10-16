В Херсоне сообщили о крахе надежд Киева на контрнаступление

Слаженная работа российской армии разрушила надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram.
«Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации под командованием Героя России, командующего войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении 15 октября 2022 года», — написал Стремоусов.
Врио замглавы Херсонской области добавил, что в результате были «фактически разрушены все надежды Киева по наступательной операции».
«Враг разбит», — подчеркнул он.