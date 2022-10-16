В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
4 минуты назад

Власти Херсона сообщили о крахе надежд Киева на контрнаступление

Lenta.ru

Слаженная работа российской армии разрушила надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области.

В Херсоне сообщили о крахе надежд Киева на контрнаступление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

Бойцы «Вагнера» решили оборудовать взводные опорные пункты на передовой

«Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации под командованием Героя России, командующего войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении 15 октября 2022 года», — написал Стремоусов.

Врио замглавы Херсонской области добавил, что в результате были «фактически разрушены все надежды Киева по наступательной операции».

«Враг разбит», — подчеркнул он.

Армия,Кирилл Стремоусов,Михаил Теплинский,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители