Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу

Город Никополя в Днепропетровской области накануне вечером подвергся обстрелу. Информацию подтвердил глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко. Масштабы разрушений и количество пострадавших пока неизвестны, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Евгения Евтушенко.

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«Пока снова совершен обстрел города Никополь», — сообщил он и добавил, что наличие жертв и масштаб разрушений выясняются.

Евтушенко указал, что в других территориях района не было зафиксировано каких-либо происшествий.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, включая электрические. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины в результате ракетных ударов было повреждено электрооборудование. Из-за перебоев в подаче электричества одна из наиболее крупных на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo временно прекратила работу.