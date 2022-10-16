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31 минуту назад

Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу

Елена Прошина

Город Никополя в Днепропетровской области накануне вечером подвергся обстрелу. Информацию подтвердил глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко. Масштабы разрушений и количество пострадавших пока неизвестны, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Евгения Евтушенко.

Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу
Фото: ТАССТАСС

«Пока снова совершен обстрел города Никополь», — сообщил он и добавил, что наличие жертв и масштаб разрушений выясняются.

Евтушенко указал, что в других территориях района не было зафиксировано каких-либо происшествий.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, включая электрические. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины в результате ракетных ударов было повреждено электрооборудование. Из-за перебоев в подаче электричества одна из наиболее крупных на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo временно прекратила работу.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности заявил, что российская сторона нанесла массированный удар по объектам украинской инфраструктуры. Причиной подобных действий он назвал теракт на Крымском мосту, в котором власти РФ обвиняют Украину. Путин выразил уверенность, что этот инцидент поставил Киев «на одну доску с международным террористическими формированиями».

Армия,Евгений Евтушенко,Владимир Путин,
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