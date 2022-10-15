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33 минуты назад

В Харьковской области наши войска сорвали переправу роты ВСУ через реку Оскол

Российская Газета

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил последние новости о ходе специальной военной операции.

Российские войска сорвали переправу роты ВСУ через реку Оскол под Харьковом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. А наша артиллерия для пресечения атак на российские подразделения поражала огневые позиции ВСУ на дальних подступах.

"В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронемашин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами", - доложил генерал.

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Он добавил, что около Двуречного в Харьковской области была сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара нашей армейской авиации и российской артиллерии были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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