Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении «тяжелой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на артемовском направлении в Донбассе в настоящее время «очень тяжелая». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление (Бахмут — украинское название города Артемовска — прим. ред.), где в последние дни держим позиции», — сказал Зеленский.

Накануне офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в Артемовск была направлена тактическая группа Вооруженных сил Украины, в состав которой входят около 200 человек, включая иностранных наемников и радикалов. По его словам, украинские солдаты бегут из-за наступления Вооруженных сил РФ.