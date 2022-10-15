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28 минут назад

Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении «тяжелой»

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на артемовском направлении в Донбассе в настоящее время «очень тяжелая». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

Зеленский назвал ситуацию на артемовском направлении «тяжелой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление (Бахмут — украинское название города Артемовска — прим. ред.), где в последние дни держим позиции», — сказал Зеленский.

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Накануне офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в Артемовск была направлена тактическая группа Вооруженных сил Украины, в состав которой входят около 200 человек, включая иностранных наемников и радикалов. По его словам, украинские солдаты бегут из-за наступления Вооруженных сил РФ.

В этот же день представитель силовых структур Луганской народной республики сказал, что украинские военнослужащие в ближайшие дни, возможно, предпримут попытки прорыва обороны союзных сил на Запорожском и Лиманском направлениях.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Зеленский,НАТО,
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