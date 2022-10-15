В Минобороны Франции сообщили о планах по обучению солдат ВСУ

Глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до двух тысяч украинских военнослужащих. План уже утвержден руководством страны.

Фото: Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress

«Президент республики утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тыс. украинских солдат во Франции», - цитирует RT французские источники.

Как уточнил Лекорню, подготовка предполагает три уровня: общая тренировка, обучение конкретным навыкам и работа с предоставленной военной техникой.