Сбои спутникового интернета Starlink могут привести к значительным потерям живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на военных экспертов.

Эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал, что сеть, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, является «мощнейшим каналом передачи боевой информации».

Программу создания Starlink финансировал Пентагон. Она позволяет вести боевые действия в режиме онлайн. Через сеть отправляются координаты и данные об изменениях на фронте, о перегруппировках и боестолкновениях.

Перебои, наблюдающиеся у Starlink в последние недели, уже стали серьёзной проблемой для Киева. Отсутствие информации с линии соприкосновения приводит к снижению эффективности артиллерийских и ракетных обстрелов, мешает координации подразделений и серьезно увеличивает потери.

По данным источника RT в военной разведке, во время сбоев спутниковой связи украинское командование впадало в панику и принимало неправильные решения. Это приводило к провалу наступлений и большим потерям в живой силе.