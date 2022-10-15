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40 минут назад

ВСУ предрекли значительные потери из-за нарушения работы Starlink

Майк Габриелян

Сбои спутникового интернета Starlink могут привести к значительным потерям живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на военных экспертов.

ВСУ предрекли значительные потери из-за нарушения работы Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал, что сеть, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, является «мощнейшим каналом передачи боевой информации».

Программу создания Starlink финансировал Пентагон. Она позволяет вести боевые действия в режиме онлайн. Через сеть отправляются координаты и данные об изменениях на фронте, о перегруппировках и боестолкновениях.

Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном

Перебои, наблюдающиеся у Starlink в последние недели, уже стали серьёзной проблемой для Киева. Отсутствие информации с линии соприкосновения приводит к снижению эффективности артиллерийских и ракетных обстрелов, мешает координации подразделений и серьезно увеличивает потери.

По данным источника RT в военной разведке, во время сбоев спутниковой связи украинское командование впадало в панику и принимало неправильные решения. Это приводило к провалу наступлений и большим потерям в живой силе.

Ранее Илон Маск заявил, что планирует оставить Украину без спутниковой связи, если ему не заплатит Пентагон.

Армия,Илон Маск,Пентагон,
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