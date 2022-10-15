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42 минуты назад

Эксперт назвал «величайшего врага» США

Илья Родин

Главным «врагом» США являются не Китай, Россия и Иран, а хронический недобор призывников, заявила военный эксперт Маккензи Иглен в статье для портала 19Fortyfive.

Эксперт назвал «величайшего врага» США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маккензи Иглен уточнила, что у Штатов большое количество противников. Это КНР, Иран, РФ, Северная Корея и многие другие государства.

Вместе с тем, самым опасным соперником Пентагона стал внутренний «враг». Это постоянная нехватка «живой силы для защиты нации», отметила эксперт.

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По ее оценке, кризис с призывниками по-прежнему не удается разрешить. В этом году армия США не достигла цели по набору новых бойцов, мобилизационный план удалось выполнить только на 75%.

Маккензи Иглен подчеркнула, что эта тенденция крайне негативно влияет на разнообразные армейские службы, штатная численность которых постоянно уменьшается.

Армия,Пентагон,
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