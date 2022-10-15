Стало известно о сбитом на Украине самолете Су-25

Российские комплексы ПВО уничтожили за сутки самолет ВВС Украины Су-25, 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Кроме того, были сбиты две противолокационные ракеты HARM, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что Су-25 был сбит в районе села Киселевка Николаевской области. Снаряды реактивных комплексов были уничтожены в Донецкой и Херсонской областях, ракеты HARM - в районе Каховской ГЭС.

Кроме того, ЗРК перехватили 10 разнообразных беспилотников, в том числе два американских дрона Switchblade-600. БПЛА были уничтожены в Донбассе, Херсонской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяют РСЗО HIMARS преимущественно по гражданским объектам, при том, что они изначально предназначались для контрбатарейной борьбы.