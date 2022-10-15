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21 минуту назад

Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Деловая газета "Взгляд"

Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.

Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонщине

Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.

Армия,Кирилл Стремоусов,Игорь Конашенков,
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