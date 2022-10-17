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26 минут назад

Стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию

Свободная прессаиещё 1

Североатлантический альянс начал военные учения «Стойкий полдень». Тренироваться западные военные будут ядерному сдерживанию: противодействию ядерным ударам и нанесению ответных.

Стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию
Фото: EPAEPA

Учения стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября. В них принимает участие 14 стран НАТО. Задействовать предполагается порядка 60 самолетов и несколько сотен военных. Место их проведения – территория Бельгии, Британии и акватория Северного моря.

НАТО заявляет, что это плановые ежегодные учения и они не несут никому угрозы. Боевое оружие в ходе учений задействовать не предполагается.

Ранее «СП» писала о том, что обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс написал в своей статье о том, что при одновременном противостоянии с РФ, Ираном и Китаем США могут потерпеть поражение.

Армия,НАТО,
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