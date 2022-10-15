Российские войска сорвали попытку ВСУ высадить десант у ЗАЭС

Российские войска в ночь с 13 на 14 октября сорвали подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению речной операции по высадке десанта близ Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС ТАСС

Кроме того, в военном ведомстве заявили об уничтожении более 160 украинских военнослужащих в трех казармах в районе города Запорожье. По ним был нанесен удар Воздушно-космическими силами РФ, военные располагались в пункте временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 50 украинских десантников в бухте Каховского водохранилища рядом с Осокоровкой в Херсонской области. Под удар попали также пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты ВСУ.