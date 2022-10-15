В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
44 минуты назад

Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном

Lenta.ruиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили наступление в Херсонской области, все их попытки были полностью отражены российскими военными. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что наступление украинцев отбили на бериславском направлении под Херсоном. По его данным, мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках намеревались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны — Меловое.

«По наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники», — отметил Стремоусов.

Позже мобильные отряды противника поразили гранатометы, добавил он.

В Белгородской области загорелась нефтебаза после обстрела

15 октября Стремоусов сообщил, что ВСУ перешли в активное наступление в Херсонской области. Он напомнил, что 28 августа тоже была попытка контрнаступления ВСУ в районе Посад-Покровского, но его купировали российские военнослужащие.

Армия,Кирилл Стремоусов,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители