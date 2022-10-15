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1 час назад

Российский «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении

Lenta.ru

Российский ударный беспилотник (БПЛА) «Ланцет» уничтожил комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что на аэровидеосъемке, попавшей в распоряжение агентства, зафиксировано поражение пусковых установок ПВО. На записи заметно, что после удара российского беспилотника детонировал боекомплект ПВО.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам Вооруженных сил Украины. На кадрах видно группу солдат ВСУ — они стоят возле автомобиля и не слышат приближения боеприпаса. Снаряд попадает в автомобиль и взрывается. Части солдат удается укрыться в окопе.

«Ланцет-3» оснащен оптико-электронным устройством, которое дает возможность оператору обнаружить цель и навести боеприпас. Также барражирующие боеприпасы позволяют отменять атаку.

Армия,Видео,Минобороны России,
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