Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области началось наступление ВСУ, рассказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE». Об этом пишет RT.

По его оценке, наступление ВСУ «ничего не значит», тем более, что о нем было известно заранее. Замгубернатора добавил, что 28 августа подобные действия украинских подразделений были эффективно купированы ВС РФ в районе Посад-Покровского.