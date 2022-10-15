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16 минут назад

Стремоусов: ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

Илья Родин

В Херсонской области началось наступление ВСУ, рассказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE». Об этом пишет RT.

Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонщине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стремоусов подчеркнул, что украинские военные перешли к активным боевым действиям.

По его оценке, наступление ВСУ «ничего не значит», тем более, что о нем было известно заранее. Замгубернатора добавил, что 28 августа подобные действия украинских подразделений были эффективно купированы ВС РФ в районе Посад-Покровского.

Союзные войска готовы к отражению атак противника, они будут стоять до конца, заявил Стремоусов.

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Ранее чиновник сообщил, что очередные атаки ВСУ не смогли пробить оборону союзных войск.

Армия,Кирилл Стремоусов,Верховный суд,
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