Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области началось наступление ВСУ, рассказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE». Об этом пишет RT.
Стремоусов подчеркнул, что украинские военные перешли к активным боевым действиям.
По его оценке, наступление ВСУ «ничего не значит», тем более, что о нем было известно заранее. Замгубернатора добавил, что 28 августа подобные действия украинских подразделений были эффективно купированы ВС РФ в районе Посад-Покровского.
Союзные войска готовы к отражению атак противника, они будут стоять до конца, заявил Стремоусов.
Ранее чиновник сообщил, что очередные атаки ВСУ не смогли пробить оборону союзных войск.