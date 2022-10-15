Отсрочка по уходу за инвалидом при мобилизации: группы, условия

Отсрочку от частичной мобилизации в России дают большинству студентов, некоторым специалистам и людям, чьи близкие нуждаются в постоянном постороннем уходе. Как получить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью - читайте в материале «Рамблера».

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Отсрочка по уходу и законы

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Частичная мобилизация, начатая в России 21 сентября, проходит по правилам федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 1997 года.

В статье 18 закона сказано, что во время мобилизации отсрочку от призыва на военную службу дают:

Важным сотрудникам, которых забронировали их работодатели (порядок определяется правительством). Людям, которых признали временно (максимум на полгода) не годными к службе из-за болезни. Депутатам и сенаторам. Родителям, воспитывающим ребенка в одиночку. Опекунам/попечителям родных сестры или брата (если нет других людей, обязанных их содержать). Родителям/опекунам четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Людям, постоянно ухаживающим за родителями, супругами, родными сестрами или братьями, бабушками/дедушками или усыновителями. Речь идет о случаях, когда близкие родственники нуждаются в постоянном постороннем уходе или имеют инвалидность 1 группы. Важно #1: для отсрочки военнобязанный должен предоставить документ, что его родственник действительно нуждается в уходе, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы. Важно #2: отсрочку не дадут, если выяснится, что в семье есть другие люди, которых закон обязывает ухаживать за родственниками.

Таким образом, для получения отсрочки по уходу должны быть выполнены два условия:

Человек постоянно ухаживает за нуждающимся родственником и может подтвердить это с помощью документов.



Членов семьи, которые должны выполнять обязанность по уходу в первую очередь, нет.

В первую очередь обязанность по уходу возлагают на родителей, супругов человека, нуждающегося в уходе, и на совершеннолетних детей.

За ними следуют родные братья и сестры, дедушки и бабушки, совершеннолетние внуки/воспитанники/пасынки и падчерицы.

Юрист Яна Платицина предупреждает, что внуку, ухаживающему за бабушкой, откажут в отсрочке, если у бабушки есть «более близкие» родственники - муж, сыновья или дочери.

По словам Платициной, если родственники не могут ухаживать за нуждающимся из-за болезни или по другим причинам, это можно попробовать доказать.

Как объяснили юристы портала 9111.ru, если призывник заботится о матери, но у него также есть родная сестра, отсрочка ему не полагается, но есть исключения - к примеру, если сестра живет далеко. В таком случае призывнику необходимо показать военкомату справку с места жительства сестры о составе ее семьи.

Документы для отсрочки по уходу

Как оформить уход за родственником:

Получить направление от врача о необходимости постоянного ухода (если нет инвалидности 1 группы);



Обратиться в медико-социальную экспертизу и Пенсионный фонд России с полным набором документов, они могут немного различаться в зависимости от случая - это свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС, письменное согласие пенсионера на получение помощи, справка об инвалидности.

Эти документы нужно принести в военкомат, чтобы оформить отсрочку по уходу:

Свидетельство о рождении военнообязанного;

Справки о лицах, живущих совместно с ним, и о его родственных связях;

Справку об инвалидности родственника/заключение федерального госучреждения медико-социальной экспертизы, что родственник военнообязанного нуждается в постоянном уходе;

Копия паспорта родственника, за которым ухаживает военнообязанный.

Новые инициативы

4 октября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей с инвалидностью.