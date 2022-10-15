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34 минуты назад

Отсрочка по уходу за инвалидом при мобилизации: группы, условия

Елена Прошина

Отсрочку от частичной мобилизации в России дают большинству студентов, некоторым специалистам и людям, чьи близкие нуждаются в постоянном постороннем уходе. Как получить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью - читайте в материале «Рамблера».

Отсрочка по уходу за инвалидом при мобилизации: группы, условия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отсрочка по уходу и законы

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Частичная мобилизация, начатая в России 21 сентября, проходит по правилам федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 1997 года.

В статье 18 закона сказано, что во время мобилизации отсрочку от призыва на военную службу дают:

  1. Важным сотрудникам, которых забронировали их работодатели (порядок определяется правительством).
  2. Людям, которых признали временно (максимум на полгода) не годными к службе из-за болезни.
  3. Депутатам и сенаторам.
  4. Родителям, воспитывающим ребенка в одиночку.
  5. Опекунам/попечителям родных сестры или брата (если нет других людей, обязанных их содержать).
  6. Родителям/опекунам четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
  7. Людям, постоянно ухаживающим за родителями, супругами, родными сестрами или братьями, бабушками/дедушками или усыновителями. Речь идет о случаях, когда близкие родственники нуждаются в постоянном постороннем уходе или имеют инвалидность 1 группы. Важно #1: для отсрочки военнобязанный должен предоставить документ, что его родственник действительно нуждается в уходе, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы. Важно #2: отсрочку не дадут, если выяснится, что в семье есть другие люди, которых закон обязывает ухаживать за родственниками.

Таким образом, для получения отсрочки по уходу должны быть выполнены два условия:

  • Человек постоянно ухаживает за нуждающимся родственником и может подтвердить это с помощью документов.
  • Членов семьи, которые должны выполнять обязанность по уходу в первую очередь, нет.

В первую очередь обязанность по уходу возлагают на родителей, супругов человека, нуждающегося в уходе, и на совершеннолетних детей.

За ними следуют родные братья и сестры, дедушки и бабушки, совершеннолетние внуки/воспитанники/пасынки и падчерицы.

Юрист Яна Платицина предупреждает, что внуку, ухаживающему за бабушкой, откажут в отсрочке, если у бабушки есть «более близкие» родственники - муж, сыновья или дочери.

По словам Платициной, если родственники не могут ухаживать за нуждающимся из-за болезни или по другим причинам, это можно попробовать доказать.

Как объяснили юристы портала 9111.ru, если призывник заботится о матери, но у него также есть родная сестра, отсрочка ему не полагается, но есть исключения - к примеру, если сестра живет далеко. В таком случае призывнику необходимо показать военкомату справку с места жительства сестры о составе ее семьи.

Документы для отсрочки по уходу

Как оформить уход за родственником:

  • Получить направление от врача о необходимости постоянного ухода (если нет инвалидности 1 группы);
  • Обратиться в медико-социальную экспертизу и Пенсионный фонд России с полным набором документов, они могут немного различаться в зависимости от случая - это свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС, письменное согласие пенсионера на получение помощи, справка об инвалидности.

Эти документы нужно принести в военкомат, чтобы оформить отсрочку по уходу:

  • Свидетельство о рождении военнообязанного;
  • Справки о лицах, живущих совместно с ним, и о его родственных связях; 
  • Справку об инвалидности родственника/заключение федерального госучреждения медико-социальной экспертизы, что родственник военнообязанного нуждается в постоянном уходе;
  • Копия паспорта родственника, за которым ухаживает военнообязанный.

Новые инициативы

4 октября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей с инвалидностью.

Депутаты хотят, чтобы отсрочку давали родителям (усыновителям) или опекунам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы

Армия,Украина,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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