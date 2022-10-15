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1 час назад

В Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск

RT на русском

В Минобороны Белоруссии заявили, что в стране прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью... Решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Белоруссии», — отметили в ведомстве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко призвал Запад не пересекать "красные линии" России

Белорусский лидер также поручил принять и разместить российских военных в республике.

Армия,Видео,Александр Лукашенко,
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