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13 минут назад

На Херсонщине сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ

ТАСС

Активная фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась в Херсонской области, но российская армия готова отражать атаки, сказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

На Херсонщине сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована российской армией. Тогда было "задвухсочено" около 3 тыс. укронацистов и наемников. Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область - это полноценный субъект РФ", - сказал он в эфире "Соловьев.Live" в субботу, отвечая на соответствующий вопрос о наступлении ВСУ.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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