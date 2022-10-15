На Херсонщине сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ

"На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована российской армией. Тогда было "задвухсочено" около 3 тыс. укронацистов и наемников. Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область - это полноценный субъект РФ", - сказал он в эфире "Соловьев.Live" в субботу, отвечая на соответствующий вопрос о наступлении ВСУ.