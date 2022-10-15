В Приморье умер военком Партизанска

В Приморском крае администрация сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.

Фото: Телеграм-канал «Amur Mash» Телеграм-канал «Amur Mash»

«Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич», — говорится в заявлении администрации на странице в соцсети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что он принимал участие в боевых действиях в «горячих точках».

Глава городского округа, администрация города, представители общественных организаций выражают соболезнования родным и близким скончавшегося.