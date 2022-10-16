Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей

Боевики украинского националистического полка «Азов» * сообщили о своих преступлениях в «незалежной». В частности они признались в убийствах мирных жителей.
«Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», - рассказал боевик Ренат Алиев, который сейчас находится в заключении. Кроме того, он припомнил, как украинский танк обстреливал жилые дома.
Убивал мирных жителей и сержант «Азова» Михаил Швец, пишет РИА "Новости". Мужчина признался, что якобы случайно убил мужчину с белой повязкой.
«Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», - объяснил Швец.
Также сержант был свидетелем расстрела пожилого мирного жителя в магазине. А заодно сообщил, что националист с позывным «Фриц» убил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
* Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» — запрещенная в России террористическая организация