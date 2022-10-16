Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей

«Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», - рассказал боевик Ренат Алиев, который сейчас находится в заключении. Кроме того, он припомнил, как украинский танк обстреливал жилые дома.