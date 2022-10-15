Бойцы «Вагнера» решили оборудовать взводные опорные пункты на передовой

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» намерены оборудовать взводные опорные пункты на передовой. Об этом решении рассказал один из бойцов в беседе с РИА Новости.

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Он заявил о неоднократных попытках украинских войск прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. По словам бойца группы, эта мера была принята в целях сохранения жизней личного состава.

«Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников», — подчеркнул он.

Воин также добавил, что «Вагнер» настроен решительно и не собирается сдавать те территории, на которых находится.

Сообщается, что бойцы на передовой готовятся отражать наступление противника, в частности, они копают окопы и создают бетонные долговременные огневые точки. Подобное сооружение, как они утверждают, способно выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины.