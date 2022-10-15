Стало известно о занятии новых позиций рейдом разведки «Вагнера»

Рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.
По его информации, бойцы провели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы, что позволило военным занять новый район и укрепиться на этой территории.
«До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят», — рассказал один из разведчиков группы.
Ранее, 14 октября, в МВД Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины могут пойти на прорыв в направлении города Сватово. По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели.