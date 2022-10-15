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26 минут назад

Стало известно о занятии новых позиций рейдом разведки «Вагнера»

Lenta.ru

Рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

Стало известно о занятии новых позиций рейдом разведки «Вагнера»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, бойцы провели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы, что позволило военным занять новый район и укрепиться на этой территории.

«До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят», — рассказал один из разведчиков группы.

Ранее, 14 октября, в МВД Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины могут пойти на прорыв в направлении города Сватово. По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели.

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