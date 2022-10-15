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29 минут назад

РИА Новости: на Украине применены комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин»

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Российские комплексы артиллерийской разведки хорошо зарекомендовали себя в спецоперации на Украине, в том числе в борьбе с артиллерией НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

РФ применила «Пенициллин» в ходе спецоперации на Украине
Фото: НИИ "Вектор"НИИ "Вектор"

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс предназначается для разведки артиллерийских позиций.

При его помощи фиксируются акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов.

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Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.

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