В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи киевскому режиму. Накануне стало известно о предоставлении такой поддержки со стороны США украинским националистам на сумму в 725 миллионов долларов.

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«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тысяч единиц систем дистанционного противотанкового минирования», – сообщили в Пентагоне.

Туда же вошли пять тысяч противотанковых комплексов, противорадиолокационные ракеты, около 200 грузовиков и джипов, а также два миллиона патронов.