В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи киевскому режиму. Накануне стало известно о предоставлении такой поддержки со стороны США украинским националистам на сумму в 725 миллионов долларов.
«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тысяч единиц систем дистанционного противотанкового минирования», – сообщили в Пентагоне.
Туда же вошли пять тысяч противотанковых комплексов, противорадиолокационные ракеты, около 200 грузовиков и джипов, а также два миллиона патронов.
Ранее «СП» писала о том, что политолог прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, обвиняющей российские политические партии в пособничестве терроризму.