В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
15 минут назад

Стало известно, какое оружие даст США Киеву

Свободная пресса

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи киевскому режиму. Накануне стало известно о предоставлении такой поддержки со стороны США украинским националистам на сумму в 725 миллионов долларов.

Стало известно, какое оружие даст США Киеву
Фото: EPAEPA

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тысяч единиц систем дистанционного противотанкового минирования», – сообщили в Пентагоне.

Туда же вошли пять тысяч противотанковых комплексов, противорадиолокационные ракеты, около 200 грузовиков и джипов, а также два миллиона патронов.

WP узнал о беспокойстве ВСУ из-за мобилизационных резервов РФ

Ранее «СП» писала о том, что политолог прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, обвиняющей российские политические партии в пособничестве терроризму.

Армия,Совет Европы,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители