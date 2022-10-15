В Японии рассказали о страхе США перед российским «оружием Судного дня»

Автор напомнил, что торпеда движется под водой и при взрыве способна создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. Высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра, отметил он в статье. По словам журналиста, в случае применения торпеды на город обрушилась бы волна выше этих строений. Таким образом, США не способны противостоять российскому «оружию Судного дня».