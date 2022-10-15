В России исключили создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Дипломат подчеркнул, что подобное решение не рассматривается. Ядерные боеприпасы будут и дальше храниться на центральных складах в пределах территории России. По словам Воронцова, белорусских военных готовят в российских учебных центрах по программам, которые не рассматривают эксплуатацию ядерных боезарядов.