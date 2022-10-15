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1 час назад

В России исключили создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии

Lenta.ruиещё 4

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов исключил вероятность создания хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

В России исключили создание хранилищ ядерных боеприпасов в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Дипломат подчеркнул, что подобное решение не рассматривается. Ядерные боеприпасы будут и дальше храниться на центральных складах в пределах территории России. По словам Воронцова, белорусских военных готовят в российских учебных центрах по программам, которые не рассматривают эксплуатацию ядерных боезарядов.

«Дальнейшие шаги мы будем соизмерять с действиями стран НАТОНАТО, в частности тщательно отслеживаем развитие событий после недавнего заявления руководства Польши об официальном обращении к США по вопросу о размещении американского ядерного оружия на польской территории. Крайне дестабилизирующий характер такого шага просто очевиден», — отметил он.

Воронцов добавил, что при значительном ухудшения военно-политической обстановки в регионе и увеличении ядерных угроз Россия «оставляет за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства».

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