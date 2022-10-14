США встревожила совместная активность флотов России и Китая

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас заявил, что США наблюдают за скоординированными действиями Военно-морских сил России и Китая в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Карла Томаса, власти США внимательно следят за действиями Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.
«Мы видим некоторую активность, которую я бы назвал скоординированной деятельностью между КНР и Россией», – уточнил Томаса.
Он также добавил, что замеченная активность военных сил двух стран «не так прозрачна», как это происходит между США и их союзниками.
4 октября в Минобороны России заявили, что ВМФ РФ и ВМС КНР завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана. По словам представителей ведомства, совместное патрулирование длилось три недели. Всего корабли прошли более 7 тысяч морских миль. Их курс пролегал через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря.