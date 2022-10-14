В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
59 минут назад

США встревожила совместная активность флотов России и Китая

Елена Прошина

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас заявил, что США наблюдают за скоординированными действиями Военно-морских сил России и Китая в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

США встревожила совместная активность флотов России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Карла Томаса, власти США внимательно следят за действиями Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

«Мы видим некоторую активность, которую я бы назвал скоординированной деятельностью между КНР и Россией», – уточнил Томаса.

Он также добавил, что замеченная активность военных сил двух стран «не так прозрачна», как это происходит между США и их союзниками.

«Имеют общую слабость»: CNN об армиях России и Китая

4 октября в Минобороны России заявили, что ВМФ РФ и ВМС КНР завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана. По словам представителей ведомства, совместное патрулирование длилось три недели. Всего корабли прошли более 7 тысяч морских миль. Их курс пролегал через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря.

Армия,Минобороны России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители