США встревожила совместная активность флотов России и Китая

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас заявил, что США наблюдают за скоординированными действиями Военно-морских сил России и Китая в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Карла Томаса, власти США внимательно следят за действиями Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

«Мы видим некоторую активность, которую я бы назвал скоординированной деятельностью между КНР и Россией», – уточнил Томаса.

Он также добавил, что замеченная активность военных сил двух стран «не так прозрачна», как это происходит между США и их союзниками.