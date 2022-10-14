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1 час назад

Стрелкова, Подоляку и других военных блогеров проверят на дискредитацию армии

Lenta.ru

Девять российских военкоров и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

Девять военкоров и блогеров проверят на дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

По сведениям издания, контент Telegram-каналов блогеров и военкоров уже анализируют на наличие фейков и дискредитации армии.

Источник также заявил, что заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить публикации авторов подписал начальник Генштаба. Кроме того, сообщается, что со стороны прокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Возможной причиной называется критика решений Минобороны в ходе специальной военной операции.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Армия,Сергей Мардан,Владлен Татарский,Юрий Подоляка,Семен Пегов,Кристина Потупчик,Игорь Стрелков,Генштаб,Роскомнадзор,
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