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19 минут назад

BFM TV: у берегов Франции была замечена российская подлодка

Газета.Ru

Российская подводная лодка «Новороссийск» была замечена у берегов Бретани, Франция в конце сентября. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

У берегов Франции была замечена российская подлодка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. Российское судно, говорится в материале, сопроводил базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия». При этом рядом с подлодкой находился морской буксир Черноморского Флота «Сергей Балк», информирует телеканал.

«Необычно то, что подводная лодка двигалась в надводном положении», — указывается в статье.

Морская префектура при этом подтвердила в Twitter, что «Нормандия» и «ее вертолет в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопровождали российскую подводную лодку «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе».

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 Черноморского флота после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России пройдет ремонт на одном из заводов на северо-западе России.

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