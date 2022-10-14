У берегов Франции была замечена российская подлодка

Российская подводная лодка «Новороссийск» была замечена у берегов Бретани, Франция в конце сентября. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. Российское судно, говорится в материале, сопроводил базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия». При этом рядом с подлодкой находился морской буксир Черноморского Флота «Сергей Балк», информирует телеканал.

«Необычно то, что подводная лодка двигалась в надводном положении», — указывается в статье.

Морская префектура при этом подтвердила в Twitter, что «Нормандия» и «ее вертолет в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопровождали российскую подводную лодку «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе».