У берегов Франции была замечена российская подлодка

Российская подводная лодка «Новороссийск» была замечена у берегов Бретани, Франция в конце сентября. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. Российское судно, говорится в материале, сопроводил базирующийся в Бресте многоцелевой фрегат «Нормандия». При этом рядом с подлодкой находился морской буксир Черноморского Флота «Сергей Балк», информирует телеканал.
«Необычно то, что подводная лодка двигалась в надводном положении», — указывается в статье.
Морская префектура при этом подтвердила в Twitter, что «Нормандия» и «ее вертолет в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопровождали российскую подводную лодку «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе».
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 Черноморского флота после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России пройдет ремонт на одном из заводов на северо-западе России.