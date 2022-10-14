Стало известно о новом крупном пакете военной помощи США Украине

Соединенные Штаты направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.
Согласно этим данным, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. При этом, по данным источников агентства, значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.