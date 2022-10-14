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1 час назад

Reuters: США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили в новом пакете помощи на $725 млн

ТАСС

Соединенные Штаты направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в $725 млн. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Стало известно о новом крупном пакете военной помощи США Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно этим данным, в пакет войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. При этом, по данным источников агентства, значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет.

США намерены выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму в $1,1 млрд

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Владимир Путин,Администрация США,
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