Российские силы уничтожили колонну с техникой ВСУ

Российские силы уничтожили колонну с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении во время переправы через реку Ингулец. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что колонну ликвидировал ударный вертолёт Ми-28 легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) на расстоянии 15 километров. Как сообщается, из-за этого он смог оставаться незамеченным. Также благодаря тепловизионным устройствам противника прекрасно видели несмотря на расстояние.