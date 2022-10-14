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6 часов назад

Российские силы уничтожили колонну с техникой ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российские силы уничтожили колонну с техникой ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российские силы уничтожили колонну с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении во время переправы через реку Ингулец. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что колонну ликвидировал ударный вертолёт Ми-28 легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) на расстоянии 15 километров. Как сообщается, из-за этого он смог оставаться незамеченным. Также благодаря тепловизионным устройствам противника прекрасно видели несмотря на расстояние.

Ранее стало известно об отражении наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Атака украинских войск велась в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники. По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля российские военные ликвидировали 6529 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

Армия,Игорь Конашенков,
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