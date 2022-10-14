Миссия Европейского союза (ЕС) для Украины начнет тренировать около 12 тысяч человек с начала ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза в преддверии заседания глав МИД в Люксембурге.

«Министры примут два важных решения в понедельник. Одно из них — по тренировочной миссии ЕС для Украины», — сказал он.

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По словам другого европейского дипломата, тренировочная миссия начнет работу в середине ноября.

«Цель в том, чтобы миссия начала функционировать с середины ноября. Предполагается, что в ее рамках будут подготовлены около 12 тысяч человек», — пояснил источник.

Ранее Европейский союз намеревался запустить тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 октября. Об этом заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По словам политика, Брюссель никогда не примет вхождение четырех новых регионов в состав России.

«Мы ясно дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны России», — пообещал он.

Послы стран ЕС одобрили создание тренировочной миссии для украинских военнослужащих. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Комитет постоянных представителей 27 стран ЕС в пятницу единогласно одобрил миссию по обучению порядка 15 тыс. украинских военных. Чтобы минимизировать риски для них, тренировочные мероприятия будут проходить не на Украине, но в таких странах ЕС, как Германия и Польша. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на полях встречи НАТО в Брюсселе в четверг заявила, что Германия готова обучить до 5 тыс. человек.

Миссия пока рассчитана на два года. В ее рамках предполагается обучать украинцев управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, разминированию, а также оказанию медицинской помощи. Как ожидается, окончательно решение о миссии будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал программу по обучению украинских военных в августе. Несколько стран ЕС уже тренируют их на основе двусторонних договоренностей. В их числе и Германия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Европейские инструкторы в рамках создаваемой тренировочной миссии ЕС будут обучать тысячи украинских военных управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, "снайперским навыкам", а также будут осуществлять медицинскую подготовку. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов и чиновников.

Как пишет издание, сообщество уже тренирует военных за рубежом, но это происходит в африканских странах. Планируемая миссия для обучения украинских военнослужащих будет первой на земле Евросоюза. Переговоры о ее создании велись на протяжении нескольких недель. По словам опрошенных газетой дипломатов, некоторые страны ЕС сначала опасались, что создание миссии "увеличит риск вовлечения в войну", но в итоге все равно согласились с идеей. Дипломаты добавили, что небольшое число стран ЕС не будет принимать участие в миссии из-за того, что в их конституциях закреплено положение о нейтралитете. Детали работы миссии, как предполагается, будут согласованы к середине ноября.

Во главе миссии будут Польша и Германия. Согласно одному из возможных сценариев, в Польше будет размещен штаб миссии, а в Германии - верховное командование или дополнительные тренировочные центры. Отдельные страны ЕС смогут по своему усмотрению принимать на своей территории украинских военных для специализированной подготовки или направлять их в Польшу и ФРГ, пишет издание. НАТО, США и Великобритания уже обучают украинцев, в том числе на территории Польши, но учреждаемая европейская миссия будет действовать отдельно. Дипломаты и чиновники указали газете, что им известно о "подводных камнях" и возможном конфликте между структурами из-за разных способов обучения.

В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что итоговое решение о создании тренировочной миссии должно быть принято в понедельник на встрече глав МИД стран объединения в Люксембурге.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам заседаний глав минобороны стран альянса в Брюсселе, что организация окажет Украине помощь в обеспечении ее всем необходимым для ведения боевых действий в зимний период. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предоставляем топливо, зимнюю одежду и все необходимое <...>. Наша задача состоит в том, чтобы помочь Украине проводить значимые операции на протяжении зимы», — сказал он.

Столтенберг также предложил журналистам спросить у украинской стороны о том, как они планируют вести боевые действия в это время года.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит Украине 10 млн фунтов (более $11,1 млн) в рамках комплексного пакета помощи НАТО.

Пакет помощи будет включать зимнее обмундирование украинских военных, защитные сооружения, генераторы, машины скорой помощи и бензовозы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном брифинге, что американские власти планируют передать первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS в ближайшем будущем.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что объем военной помощи США украинским властям составил 16,8 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.

Об объеме выделенного Киеву финансирования со стороны США глава американского военного ведомства рассказал на открытии в Брюсселе заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Украине.

«Я рад сообщить, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи», - заявил Ллойд Остин.

Он также подчеркнул, что ракетные удары России по территории Украины укрепили решимость западных стран поддержать киевский режим.

«Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе», - заверил глава Пентагона.

Ранее Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него войдут дополнительные поставки РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, бронетехника и боеприпасы. Общая сумма новых поставок составит 625 млн долларов.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, проводится демилитаризация и денацификация Украины.

Евросоюз предоставит Украине обещанные ранее 5 миллиардов евро — входят в пакет финансовой помощи суммой 9 миллиардов евро, согласованный странами объединения еще весной 2022-го. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам дипломатов из стран ЕС, знакомых с планом оказания помощи Киеву, Еврокомиссия предложит кредитный пакет уже на следующей неделе. Тем самым объединение поможет Украине покрыть неотложные расходы, включая выплату заработной платы и пособий.

По данным агентства, сначала ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро, а затем еще 2,5 миллиарда — примерно во второй половине ноября. Оставшиеся 500 миллионов евро переведут в декабре. Страны Европы пока не могли согласовать более точный график выплат.

Остатки пакета помощи в девять миллиардов еще предстоит перечислить. Выплаты задерживаются из-за разногласий между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС по поводу деталей программы помощи.

Министры обороны 30 стран НАТО провели в Брюсселе плановое двухдневное заседание, в центре повестки которого был конфликт на Украине и связанные с ним проблемы. Как заявил в четверг на пресс-конференции по итогам встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны договорились продолжить поддержку Украины столько, сколько понадобится. В частности, с этой целью они решили увеличить запасы вооружений альянса.

По словам Столтенберга, главы Минобороны стран НАТО решили также усилить меры безопасности критически важной энергетической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках".

Большинство вопросов на пресс-конференции генсека НАТО касались "ядерной угрозы" на фоне конфликта на Украине. Столтенберг, отвечая на них, заявил, что обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные". При этом он подчеркнул, что НАТО внимательно будет следить за предстоящими ядерными учениями России.

Помощь Украине

По словам Столтенберга, "главным посланием" встречи министров обороны стал призыв к союзникам предоставлять Украине военную поддержку столько, сколько понадобится. В частности, по его словам, страны НАТО поставят Киеву оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российского производства. Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БПЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Кроме того, НАТО обеспечит Украину всем необходимым для ведения боевых действий предстоящей зимой.

"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи [Украине]", - добавил он.

Увеличение запасов вооружений

Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования, чтобы среди прочего продолжать поддерживать Украину, заявил Столтенберг.

"Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства", - сказал он.

Кроме того, министры обороны НАТО решили увеличить численность сил сверхбыстрого реагирования в восточной части блока. Теперь, по словам Столтенберга, "в восточной части альянса [дислоцировано] больше войск, включая восемь боевых групп от Балтийского моря до Черного моря, которые могут быть быстро увеличены до размера бригады".

Защита энергетической инфраструктуры

Министры обороны стран НАТО решили усилить меры безопасности критически важной энергетической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", сообщил Столтенберг. Альянс с повышенным внимаем следит за Балтийским и Северным морями и удвоили свое военно-морское присутствие в их водах, добавил он.

Столтенберг указал, что страны альянса "наращивают обмен разведывательными данными и усиливают наблюдение во всех сферах: от космоса до подводных объектов". Эксперты НАТО проведут в этом году первую встречу, чтобы детально обсудить сотрудничество в этом направлении, отметил генсек.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия пока не получала разрешений на допуск к расследованию аварий на "Северных потоках".

Ядерная угроза

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о потенциальной ядерной угрозе на фоне конфликта на Украине, генсек НАТО заявил, что обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные". НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России, добавил он, подчеркнув при этом, что альянс знает, что эти учения плановые и ежегодные.

Ранее на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе Столтенберг сказал, что НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, но продолжает внимательно наблюдать за объектами ядерной военной инфраструктуры РФ.