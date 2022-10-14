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1 час назад

Россия и США обменялись в сентябре уведомлениями в рамках ДСНВ

ТАСС

Министерство иностранных дел РФ опубликовало данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений (СНВ) России и США по состоянию на 1 сентября 2022 года. Согласно опубликованной в пятницу на сайте дипведомства информации, этими данными Москва и Вашингтон обменялись в рамках Договора по сокращению СНВ.

МИД назвал число российских баллистических ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Информация о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведена на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в сентябре 2022 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к Договору", - сообщили в министерстве.

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Согласно документу, Россия обладает 540 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, а США - 659 единицами таких видов вооружений. Также у РФ имеется 1 549 единиц боезарядов на развернутых МБР, развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США, соответственно, 1 420. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 759, в распоряжении США - 800.

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В ведомстве также отметили, что РФ не может подтвердить приведение ряда заявленных США стратегических вооружений в состояние непригодное для использования ядерного вооружения.

Армия,МИД России,
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