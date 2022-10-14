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38 минут назад

Президент Литвы Науседа призвал НАТО снабдить Украину средствами ПВО

Газета.Ru

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны-члены НАТО обеспечить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Президент Литвы Науседа призвал НАТО снабдить Украину средствами ПВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Науседы, обеспечение средствами ПВО является для Украины на данном этапе конфликта крайней необходимостью.

«С учетом российских атак на гражданскую инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение», — отметил президент Литвы.

Он подчеркнул, что альянс должен продолжать оказывать Украине военную поддержку и наращивать ее объемы.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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