Президент Литвы Науседа призвал НАТО снабдить Украину средствами ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны-члены НАТО обеспечить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

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По словам Науседы, обеспечение средствами ПВО является для Украины на данном этапе конфликта крайней необходимостью.

«С учетом российских атак на гражданскую инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение», — отметил президент Литвы.