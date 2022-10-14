Президент Литвы Науседа призвал НАТО снабдить Украину средствами ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны-члены НАТО обеспечить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.
По словам Науседы, обеспечение средствами ПВО является для Украины на данном этапе конфликта крайней необходимостью.
«С учетом российских атак на гражданскую инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение», — отметил президент Литвы.
Он подчеркнул, что альянс должен продолжать оказывать Украине военную поддержку и наращивать ее объемы.