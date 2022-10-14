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51 минуту назад

Песков разъяснил слова Путина о сроках частичной мобилизации

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова главы РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации. Они значат, что она закончится через две недели, заявил Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

Песков разъяснил слова Путина о сроках частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится. И он также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал Песков.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Путин заявил, что в течение двух недель частичная мобилизация закончится. По его словам, из запланированных 300 тысяч мобилизованных уже призвали 222 тысячи человек.

Армия,Политика,Украина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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