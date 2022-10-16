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24 минуты назад

Стало известно о поставках из Ирана в Россию новых ракет и беспилотников

Lenta.ruиещё 3

Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. Об этом стало известно The Washington Post (WP).

Стало известно о поставках из Ирана в Россию баллистических ракет
Фото: WikipediaWikipedia

По имеющимся данным, Россия получит от Ирана партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. Кроме того, готовятся новые поставки десятков БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136. О том, что российские войска используют эти беспилотники в спецоперации на Украине, говорилось еще в августе.

Указывается, что Shahed-136 называют дроном-камикадзе, они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров. По данным WP, недавно иранские технические советники посетили южные регионы России, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников. Остатки беспилотников обоих типов после использования уже находили на Украине в последние недели, они были перекрашены и названы по-новому.

Издание сообщает, что официальные лица Тегерана посещали Россию еще 18 сентября для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе баллистических ракет.

Еще в конце августа сообщалось, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты, предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Тогда речь шла о сотнях БПЛА. По информации WP, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. Специалист сослался на иранские источники.

Армия,Борис Рожин,
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