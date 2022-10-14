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42 минуты назад

В Минобороны России заявили, что женщины не подпадают под призыв по частичной мобилизации

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Женщины вне зависимости от семейного положения и прочих личных обязательств не подпадают под призыв в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны России.

Минобороны: женщины не подпадают под призыв по частичной мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В рамках проведения частичной мобилизации... призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.

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