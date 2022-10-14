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1 час назад

Путин: 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях

RT на русскомиещё 1

Российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях.

Путин: 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что 222 тыс. человек, призванных в России в рамках частичной мобилизации, уже находятся в войсках-формирователях.

По его словам, «33 тыс. мобилизованных находятся уже в подразделениях».

«И 16 тыс. находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», — рассказал глава государства.

Также Путин заявил, что даст Совбезу поручение провести инспекцию подготовки мобилизованных.

Армия,Украина,Владимир Путин,
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