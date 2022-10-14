Путин объяснил порядок отправки мобилизованных в зону СВО

Первичная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан занимает до 10 дней. Об этом заявил президент России Владимир Путин, объясняя порядок отправки мобилизованных в зону специальной военной операции. Трансляция его выступления на пресс-конференции в Астане велась на платформе «Смотрим».

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По словам главы государства, после первичной подготовки мобилизованные в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где также проходят занятия, длящиеся от 5 до 15 дней.

«Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание», — объяснил Путин.