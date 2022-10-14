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16 минут назад

В РПЦ сообщили о гибели трех священников с начала спецоперации

Газета.Ru

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что с начала спецоперации России на Украине погибли три священника, поддерживающих российских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В РПЦ сообщили о гибели трех священников с начала спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немало (хотя и не так много, как нужно) священнослужителей сейчас находятся в войсках на передовой, оказывая воинам духовную поддержку. С февраля трое священников уже погибли на боевом духовном посту», — написал епископ.

Ранее в РПЦ объяснили, что священнослужители могут участвовать в военной операции только в роли духовников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Общество,Владимир Путин,РПЦ,
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