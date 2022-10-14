В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
50 минут назад

Франция передаст Украине ЗРК Crotale

Lenta.ru

Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale («Кроталь») и радиолокационные системы GM200, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Франция передаст Украине ЗРК Crotale
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Франция также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) LRU для усиления украинских позиций. Данные системы способны наносить удары дальностью до 70 километров, однако французская армия насчитывает всего 13 подобных установок.

Издание отмечает, что Франция занимает последнее место в официальном рейтинге поставок вооружений Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах для Киева в сфере безопасности и обороны.

10 октября во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении Парижа усилить поддержку Киева, в том числе за счет увеличения поставок военной техники.

Армия,Эммануэль Макрон,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители