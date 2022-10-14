МО РФ: на Краснолиманском направлении российские военные отбросили ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении украинские войска, которые пытались вести разведку боем, были отброшены на исходные позиции. В результате этого, сообщил Конашенков, ВС РФ ликвидировали более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«В течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения», — отметили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что российские войска предприняли активные действия и при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение украинским войскам.

«Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля», — сообщили в министерстве.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении российской армией более 90 отступающих военных ВСУ около села Времевка.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.