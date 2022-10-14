Военно-космические силы (ВКС) РФ с помощью высокоточного оружия поразили в Киевской и Харьковской областях поразили объекты системы военного управления и энергетики. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявили в Минобороны РФ.
Также во Львовской области высокоточным ударом был поражен арсенал со «значительными запасами» западного оружия и техники. В ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях были уничтожены еще шесть складов боеприпасов.
Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.
14 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Незадолго до этого глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.