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15 минут назад

Минобороны: поражены объекты системы военного управления и энергетики Украины

Никита Бородкин

Военно-космические силы (ВКС) РФ с помощью высокоточного оружия поразили в Киевской и Харьковской областях поразили объекты системы военного управления и энергетики. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявили в Минобороны РФ.

Также во Львовской области высокоточным ударом был поражен арсенал со «значительными запасами» западного оружия и техники. В ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях были уничтожены еще шесть складов боеприпасов.

Как на Западе отреагировали на ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины

Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Незадолго до этого глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.

Армия,Видео,Олег Синегубов,Минобороны России,
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