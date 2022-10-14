В военкомате Москвы опровергли информацию об «облавах» на резервистов и заявили, что никакое вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро не проводится. Об этом пишет РИА Новости.

В столичном военном комиссариате уточнили, что разыскные мероприятия проводятся регулярно — это связано с постоянной деятельностью сотрудников правоохранительных органов по поимке преступников. Заинтересовать правоохранителей могут и уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

В ведомстве также напомнили, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.

О том, что резервистам вручают повестки у станций метро в Москве, ранее 14 октября сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».