НАТО сообщила о старте плановых ядерных учений альянса

НАТО сообщило, что плановые учения альянса по ядерному сдерживанию «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации пресс-релизе.
«Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в учениях также примут участие до 60 военных самолетов, учебные полеты будут проходить, в том числе, над Бельгией, Великобританией и Северным морем.