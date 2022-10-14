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39 минут назад

НАТО сообщила о старте плановых ядерных учений альянса 17 октября

Газета.Ruиещё 1

НАТО сообщило, что плановые учения альянса по ядерному сдерживанию «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации пресс-релизе.

НАТО сообщила о старте плановых ядерных учений альянса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в учениях также примут участие до 60 военных самолетов, учебные полеты будут проходить, в том числе, над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Армия,НАТО,
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