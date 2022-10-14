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1 час назад

В Госдуме заявили о скором возвращении десятков мобилизованных отцов троих детей

Lenta.ru

Около 70 мобилизованных россиян, являющихся отцами троих детей, в скором времени вернут домой в Самарскую область. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Госдуме заявили о возвращении десятков мобилизованных многодетных отцов
Фото: 

По словам парламентария, призывная комиссия региона уже приняла это решение.

«К настоящему моменту таких мобилизовано порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в России отцы, имеющие трех и более детей, получат отсрочку от частичной мобилизации. Принятие такого решения подтвердил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Из учебного центра Минобороны в Елани уже вернули более 700 мобилизованных.

Армия,Андрей Картаполов,Александр Хинштейн,Госдума,
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