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1 час назад

СМИ: ПВО сбила две украинские ракеты над Мариуполем

Никита Бородкин

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты над Мариуполем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

СМИ: ПВО сбила две украинские ракеты над Мариуполем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ПВО сработала в Приморском районе. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура города не получила повреждений.

Напомним, что 13 октября обломок ракеты попал в жилую многоэтажку в Белгороде. У дома оказался поврежден технический этаж и перекрытие квартиры на 16-ом этаже, а двор засыпало обломками. Пострадавших в инциденте нет.

Также 13 октября ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате обстрела начался сильный пожар на складе боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о детонации снарядов.

Армия,Вячеслав Гладков,
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